Basaksehir- Psg: formazioni e in tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Basakksehir- Psg, match valido per la seconda giornata del gruppo H di Champions League, si giocherà mercoledì 28 ottobre alle ore 21 allo stadio Fatih Terim di Instanbul. Nel match d'esordio i turchi hanno perso contro il Lipsia, mentre i francesi sono caduti in casa per mano del Manchester United. Quali saranno i possibili schieramenti di Basaksehir- Psg? I turchi dovrebbero puntare sul loro classico 4-1-4-1: in porta Gunok, linea difensiva con Mbmbo, Epurreanu, Skertel e Caicala, davanti ai quali farà da schermo Topal. In avanti, Turuc, Kahveci, Rafael e Visca sosterranno l'unica punta Ba. Il tecnico dei francesi Tuchel punterà, invece, sul 4-3-3: Navas tra i pali, Florenzi, Diallo, Kimpembe e Kurzawa. A centrocampo, Herrera, Pereira, Guye'. In avanti, Di Maria, Neymar, Mbappe'.

