Bari-Catania a porte chiuse. Club pugliese comunica procedure rimborso (Di domenica 25 ottobre 2020) A seguito delle disposizioni del nuovo DPCM, la SSC Bari informa i tifosi che Bari-Catania si disputerà senza la presenza del pubblico. Le procedure di rimborso, per chi ha già acquistato il biglietto, avverranno a cura di TicketOne in maniera automatica (senza necessità di richiesta alcuna), a partire dai prossimi giorni, con accredito diretto sulla stessa carta utilizzata per l’acquisto. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) A seguito delle disposizioni del nuovo DPCM, la SSCinforma i tifosi chesi disputerà senza la presenza del pubblico. Ledi, per chi ha già acquistato il biglietto, avverranno a cura di TicketOne in maniera automatica (senza necessità di richiesta alcuna), a partire dai prossimi giorni, con accredito diretto sulla stessa carta utilizzata per l’acquisto. ITA Sport Press.

