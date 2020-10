Ballando con le Stelle 2020: spareggio con finale insolito, Costantino salvo grazie al K-Pop dei BTS (Di domenica 25 ottobre 2020) Ad ogni puntata Ballando con le Stelle 2020 si rivela essere lo show televisivo più movimentato della settimana. Nel sesto appuntamento con il talent show di Rai Uno, Milly Carlucci ha fatto da vigile urbano in mezzo ad un traffico di polemiche, ospiti, prove e persino un tesoretto che stavolta è stato addirittura triplicato.La puntata si è aperta con una nuova prova d’improvvisazione che questa volta è stata disputata a coppie e non dai soli concorrenti VIP. A turno, hanno dovuto interpretare alcune coppie del cinema e dei cartoon seguendo uno dei ritmi di ballo già studiati nel corso delle sei settimane di allenamento. Grandi complimenti per Daniele Scardina vestito da Fred Flintstone, Gilles Rocca alias il seminudo Tarzan, bene anche la Cenerentola Vittoria Schisano… ma a spuntarla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 ottobre 2020) Ad ogni puntatacon lesi rivela essere lo show televisivo più movimentato della settimana. Nel sesto appuntamento con il talent show di Rai Uno, Milly Carlucci ha fatto da vigile urbano in mezzo ad un traffico di polemiche, ospiti, prove e persino un tesoretto che stavolta è stato addirittura triplicato.La puntata si è aperta con una nuova prova d’improvvisazione che questa volta è stata disputata a coppie e non dai soli concorrenti VIP. A turno, hanno dovuto interpretare alcune coppie del cinema e dei cartoon seguendo uno dei ritmi di ballo già studiati nel corso delle sei settimane di allenamento. Grandi complimenti per Daniele Scardina vestito da Fred Flintstone, Gilles Rocca alias il seminudo Tarzan, bene anche la Cenerentola Vittoria Schisano… ma a spuntarla ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ??Torneo #BallandoConTe ?? Sostieni #GiovanniLupi e #LiviaNulli con un ?? #BallandoConLeStelle - StraNotizie : Ballando con le Stelle: Mariotto fa un commento imbarazzante su Elisa Isoardi e scoppia la polemica… - rosiebyulyi : RT @uelapastela: Porcamerda che cazzo doveva fare Costantino portare outro:tear rappare in coreano e poi fare la parafrasi spiegare il sign… -