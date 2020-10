Traffico Roma del 24-10-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione a causa di un incidente che ha visto coinvolti 4 veicoli si rallenta sulla via Tiburtina all’altezza di via Fossacesia nelle due carreggiate è trafficata anche la via Cassia trailer perdonare via di Grottarossa verso Corso di Francia a quartiere Ostiense chiusa per una perdita dalle condotte idriche via Alessandra macinghi Strozzi tra Largo delle Sette Chiese e via Bono Cairoli trasporti metro è chiusa per lavori di sostituzione delle scale mobili la stazione di Castro Pretorio i treni transitano senza fermare per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it dai una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità