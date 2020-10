Traffico Roma del 24-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) LuceverdeBuon sabato e Ben ritrovati all’ascoltoancora scarso lungo la rete viaria della capitale circolazione Regolare sul Raccordo Anulare e sulle consolari in gita Si raccomanda comunque prudenza a causa della pioggia che sta interessando il territorio laziale in zona Tor Vergata in programma una manifestazione ciclistica dalle 13 chiuse alPiazza Gismondi viale dell’archiginnasio via Salamanca via Cracovia e via di Grotte Portella fino alle 18 circa divieto di transito fino alle 14 di domani 25 ottobre su via Vittorio Veneto tra Largo Federico Fellini e via Ludovisi verso Piazza Barberini chiusa anche l’immissione su via Veneto da piazzale Brasile trasporto pubblico con i lavori sulla linea B della metropolitana chiusa la stazione di Castro Pretorio i treni transitano senza fermarsi per i ...