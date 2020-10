Serie B: il Frosinone espugna Pescara e si avvicina alla vetta (Di sabato 24 ottobre 2020) Un gol per tempo bastano al Frosinone di Nesta per regolare il Pescara. Fanno tutto Ciano e Novakovich: Ciano riceve da Novakovich e insacca l’1-0 al 6′, Novakovich riceve da Ciano e firma il 2-0 al 50′. Così, il Frosinone batte 2-0 il Pescara allo Stadio Adriatico”. Con questi 3 punti i ciociari si portano a 10 punti, al quarto posto, il Pescara resta ultimo a 1. Foto: Logo Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Un gol per tempo bastano aldi Nesta per regolare il. Fanno tutto Ciano e Novakovich: Ciano riceve da Novakovich e insacca l’1-0 al 6′, Novakovich riceve da Ciano e firma il 2-0 al 50′. Così, ilbatte 2-0 ilallo Stadio Adriatico”. Con questi 3 punti i ciociari si portano a 10 punti, al quarto posto, ilresta ultimo a 1. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

