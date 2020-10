Rivolta a Napoli. Meloni attacca De Luca: è stato irresponsabile (Di sabato 24 ottobre 2020) “È stato irresponsabile, da parte del Governo e del governatore della Campania De Luca, parlare dell’ipotesi di un altro lockdown senza prima spiegare come le Istituzioni si sarebbero occupate di chi rischia di perdere la sua unica fonte di reddito con una nuova chiusura. L’Italia sta vivendo un momento drammatico e siamo sempre stati al fianco dei cittadini perbene e delle categorie economiche che hanno manifestato civilmente il loro dissenso, ma nulla può giustificare la violenza e le scene da guerriglia urbana che abbiamo visto ieri sera a Napoli”. Così Giorgia Meloni su facebook. Per la leader di Fratelli d’Italia è stato “uno spettacolo ignobile, così come ignobile è ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 24 ottobre 2020) “È, da parte del Governo e del governatore della Campania De, parlare dell’ipotesi di un altro lockdown senza prima spiegare come le Istituzioni si sarebbero occupate di chi rischia di perdere la sua unica fonte di reddito con una nuova chiusura. L’Italia sta vivendo un momento drammatico e siamo sempre stati al fianco dei cittadini perbene e delle categorie economiche che hanno manifecivilmente il loro dissenso, ma nulla può giustificare la violenza e le scene da guerriglia urbana che abbiamo visto ieri sera a”. Così Giorgiasu facebook. Per la leader di Fratelli d’Italia è“uno spettacolo ignobile, così come ignobile è ...

fanpage : ?? Ultim'ora Parte la rivolta a Napoli, in centinaia in strada contro il coprifuoco. Le immagini dal centro della ci… - Adnkronos : Forza Nuova: 'Noi in strada a Roma, da Napoli partita la rivolta' - fanpage : #Napoli in rivolta contro il coprifuoco anti #COVID__19 - MonicaGipsy : RT @byoblu: #napolinoncista Un fiume umano in piazza a sfidare De Luca - piergiuseppe36 : Napoli in rivolta contro il lockdown, De Magistris preferisce stare in tv: 'Cosa devo fare?' -