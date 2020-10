Pallamano, Serie A 2020: continua a vincere Oderzo, due le partite rinviate (Di sabato 24 ottobre 2020) Giornata di gare numero sei nella Serie A di Pallamano femminile 2020, che ha subito due rinvii, ovvero AC Life Style Erice – Jomi Salerno e Nuoro – Guerriere Malo, a causa di casi di Covid-19 riscontrati nell’ultima settimana. Quattro dunque i match disputati, con la Mechanic System Oderzo capace di tenere la testa della classifica, superando 23-22 la Alì-Best Espresso Mestrino nel big match del sabato, grazie alle 8 reti di Arassay Duran. Ha retto il passo anche il Brixen Südtirol, che ha faticato molto sul campo dell’Ariosto Ferrara, prima di avere la meglio per 25-24, con ben 10 gol di una scatenata Sofia Ghilardi, mentre la Cassa Rurale Pontinia ha avuto la meglio contro Cassano Magnago per un netto 32-20, trascinata ancora da Ligia Put. A completare il quadro la prima gioia ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Giornata di gare numero sei nellaA difemminile, che ha subito due rinvii, ovvero AC Life Style Erice – Jomi Salerno e Nuoro – Guerriere Malo, a causa di casi di Covid-19 riscontrati nell’ultima settimana. Quattro dunque i match disputati, con la Mechanic Systemcapace di tenere la testa della classifica, superando 23-22 la Alì-Best Espresso Mestrino nel big match del sabato, grazie alle 8 reti di Arassay Duran. Ha retto il passo anche il Brixen Südtirol, che ha faticato molto sul campo dell’Ariosto Ferrara, prima di avere la meglio per 25-24, con ben 10 gol di una scatenata Sofia Ghilardi, mentre la Cassa Rurale Pontinia ha avuto la meglio contro Cassano Magnago per un netto 32-20, trascinata ancora da Ligia Put. A completare il quadro la prima gioia ...

