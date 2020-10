Napoli, due arrestati, poliziotti e carabinieri feriti. “Atti preordinati”, De Luca: “Violenza indegna” (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la notte di proteste di Napoli, località che ha visto anche diversi episodi di violenza contro le forze dell’ordine, il bilancio del giorno dopo è quello di diversi agenti di polizia e carabinieri feriti, fortunatamente in modo non grave. Una lunga e travagliata notte per il capoluogo campano, che ha protestato dopo le misure sempre più restrittive adoperate da Vincenzo De Luca, governatore della regione, che ha anche chiesto l’intervento del governo. Bilancio Due individui sono stati fermati durante le proteste, e sono stati già processati con rito direttissimo e sono già tornati a piede libero. Uno condannato a 1 anno e 8 mesi, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’altro a 1 anno e due mesi, con pena sospesa. Secondo il Viminale ed il ... Leggi su giornal (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo la notte di proteste di, località che ha visto anche diversi episodi di violenza contro le forze dell’ordine, il bilancio del giorno dopo è quello di diversi agenti di polizia e, fortunatamente in modo non grave. Una lunga e travagliata notte per il capoluogo campano, che ha protestato dopo le misure sempre più restrittive adoperate da Vincenzo De, governatore della regione, che ha anche chiesto l’intervento del governo. Bilancio Due individui sono stati fermati durante le proteste, e sono stati già processati con rito direttissimo e sono già tornati a piede libero. Uno condannato a 1 anno e 8 mesi, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’altro a 1 anno e due mesi, con pena sospesa. Secondo il Viminale ed il ...

