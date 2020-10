Napoli, Briatore: “La violenza non ha mai risolto nulla” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La violenza non ha mai risolto nulla e va condannata sempre! Gli episodi di ieri sera a Napoli hanno un senso profondo e un messaggio concreto. Chi ci governa non può minacciare una chiusura senza prima farci sapere che misure ha adottato affinché non si perda il lavoro o possa essere garantito un sostentamento alle famiglie. Così facendo si genera solo paura e rabbia“. Lo scrive Flavio Briatore tramite il suo profilo Instagram. L’imprenditore, commentando gli avvenimenti di ieri nella città di Napoli, manda un messaggio di avvertimento al Governo, sollecitandolo a predisporre le misure necessarie a sostenere le persone in difficoltà: “Queste terribili immagini spero possano essere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Lanon ha mainulla e va condannata sempre! Gli episodi di ieri sera ahanno un senso profondo e un messaggio concreto. Chi ci governa non può minacciare una chiusura senza prima farci sapere che misure ha adottato affinché non si perda il lavoro o possa essere garantito un sostentamento alle famiglie. Così facendo si genera solo paura e rabbia“. Lo scrive Flaviotramite il suo profilo Instagram. L’imprenditore, commentando gli avvenimenti di ieri nella città di, manda un messaggio di avvertimento al Governo, sollecitandolo a predisporre le misure necessarie a sostenere le persone in difficoltà: “Queste terribili immagini spero possano essere ...

