Mario Balotelli, una vita esagerata: poche soddisfazioni in campo e tanti guai fuori (Di sabato 24 ottobre 2020) Mario Balotelli avrebbe potuto prendersi tutto, si è accontentato di una carriera al di sotto delle sue possibilità. Ecco perché C'era una volta Mario Balotelli, l'uomo delle grandi occasioni perse e delle promesse non mantenute. Uno dei più grandi talenti della sua generazione calcistiche, offuscato e infine annientato da un carattere incompatibile con il calcio ad alti livelli. Aveva tutto: talento, mezzi fisici, precocità e le attenzioni dei più grandi club del mondo. E a 30 anni compiuti si ritrova senza squadra, dopo l'ultima avventura senza lieto fine a Brescia, probabilmente senza più stimoli e motivazioni. E chissà da quanto. Fa un certo effetto vederlo fare la comparsa nella casa del Grane Fratello in prima serata, a supporto del fratello ...

