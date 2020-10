LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: Hamilton al comando davanti a Verstappen in FP3, a breve gli ultimi time-attack (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Le Ferrari non migliorano al secondo tentativo e rientrano ai box. Si lancia nel frattempo un Gasly in grande spolvero quest’oggi con l’AlphaTauri. 12.39 Grande attesa per vedere la simulazione di Q3 per Red Bull con gomma soft nuova… Verstappen può chiudere la sessione con il miglior tempo davanti alle Mercedes. 12.38 Le Rosse si migliorano ma non impressionano: Leclerc 6° a 0.575, Vettel 11° a 1.076 dalla vetta. 12.37 Anche la Ferrari comincia il secondo run odierno con entrambi i piloti su gomma soft. 12.36 Bottas risponde a Hamilton e passa al comando per 26 millesimi! Che sfida all’interno del team Mercedes in vista delle qualifiche… 12.34 Mercedes anticipa tutti ed effettua adesso il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Le Ferrari non migliorano al secondo tentativo e rientrano ai box. Si lancia nel frattempo un Gasly in grande spolvero quest’oggi con l’AlphaTauri. 12.39 Grande attesa per vedere la simulazione di Q3 per Red Bull con gomma soft nuova…può chiudere la sessione con il miglior tempoalle Mercedes. 12.38 Le Rosse si migliorano ma non impressionano: Leclerc 6° a 0.575, Vettel 11° a 1.076 dalla vetta. 12.37 Anche la Ferrari comincia il secondo run odierno con entrambi i piloti su gomma soft. 12.36 Bottas risponde ae passa alper 26 millesimi! Che sfida all’interno del team Mercedes in vista delle qualifiche… 12.34 Mercedes anticipa tutti ed effettua adesso il ...

