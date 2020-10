Lazio | la prova Bologna è superata | Inzaghi sorride anche senza Milinkovic-Savic

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) La quinta giornata di Serie A si apre già con un piccolo verdetto. Ladi Simoneè più simile a quella strepitosa che ha travolto il Borussia Dortmund in Champions League che a quella passiva e in balia della Sampdoria di Claudio Ranieri. Lo ha dimostrato oggi con una vittoria per 2-1 (reti di Luis Alberto e Immobile) sulcon qualche seconda linea in più (Akpa Akpro, Patric, Reina) e due problemi fisici nel primo tempo che hanno costretto il tecnico biancoceleste a procedere con un doppio cambio nei primi 45′: fuori Lucas Leiva e Marusic (due di quelli più bersagliati dai problemi fisici nell’ultimo mese) e dentro Escalante e Lazzari. Per laperò il primo tempo è stato tutto fuorché facile.la ...