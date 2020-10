Lazio-Bologna 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Luis Alberto il Mago, Immobile chiude i conti [FOTO] (Di sabato 24 ottobre 2020) Lazio-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – L’anticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A non ha regalato molte emozioni dal punto di vista tattico e tecnico, si sono affrontate Lazio e Bologna. Successo per la squadra di Simone Inzaghi che respira dopo tre partite senza vittorie. Si fa preoccupante la classifica del Bologna, la squadra di Mihajlovic ha solo tre punti in classifica frutto di una vittoria e ben 4 sconfitte. Sembra mettersi bene la sfida per gli ospiti vantaggio con un tiro di Svanberg, ma l’arbitro annulla dopo un consulto al Var, riscontrato un fallo. Nella ripresa è un’altra Lazio, la sblocca Luis Alberto grazie ad una grande giocata personale, nel ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020), ledi– L’anticipo serale della quinta giornata del campionato di Serie A non ha regalato molte emozioni dal punto di vista tattico e tecnico, si sono affrontate. Successo per la squadra di Simone Inzaghi che respira dopo tre partite senza vittorie. Si fa preoccupante la classifica del, la squadra di Mihajlovic ha solo tre punti in classifica frutto di una vittoria e ben 4 sconfitte. Sembra mettersi bene la sfida per gli ospiti vantaggio con un tiro di Svanberg, ma l’arbitro annulla dopo un consulto al Var, riscontrato un fallo. Nella ripresa è un’altra, la sbloccagrazie ad una grande giocata personale, nel ...

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioBologna! All'interno l'intervista esclusiva a @10_luisalberto e tanto altro ??… - Fiorentinanews : La #Lazio si sbarazza del #Bologna e supera la #Fiorentina. C'è gloria per un ex terzino viola Guarda la NUOVA CLAS… - pasqualinipatri : 5° SERIE A | LAZIO-BOLOGNA 2-1 (54' Luis Alberto, 76' Immobile, 91' De Silvestri) - spaziocalcio : #SerieA, riscossa #Lazio ma con brivido finale col #Bologna. Nel pomeriggio vincono #Inter e #Sampdoria… - marcopiccari1 : La #Lazio soffre e colpisce con la qualità di #LuisAlberto ( attualmente il migliore trequartista in circolazione)… -