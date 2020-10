Iva Zanicchi, il dramma: “Un tumore ha colpito il mio Fausto” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tra le cantanti più apprezzate e conosciute d’Italia, Iva Zanicchi ha di recente raccontato un momento particolarmente difficile della sua vita. Durante il lockdown il compagno Fausto Pinno ha scoperto di avere un tumore. Iva Zanicchi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Iva Zanicchi ha raccontato di aver vissuto … L'articolo Iva Zanicchi, il dramma: “Un tumore ha colpito il mio Fausto” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) Tra le cantanti più apprezzate e conosciute d’Italia, Ivaha di recente raccontato un momento particolarmente difficile della sua vita. Durante il lockdown il compagno Fausto Pinno ha scoperto di avere un. Ivaospite di Silvia Toffanin a Verissimo Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Ivaha raccontato di aver vissuto … L'articolo Iva, il: “Unhail mio Fausto” proviene da www.meteoweek.com.

FabI35095712 : RT @MastriTina: Continua a sfuggirmi il motivo del perché virologi e epidemiologici, vengano invitati in tv per confrontarsi sul Covid con… - Pippo_Rizzuto : RT @MastriTina: Continua a sfuggirmi il motivo del perché virologi e epidemiologici, vengano invitati in tv per confrontarsi sul Covid con… - OverlookHotel71 : RT @MastriTina: Continua a sfuggirmi il motivo del perché virologi e epidemiologici, vengano invitati in tv per confrontarsi sul Covid con… - mel_cri : RT @MastriTina: Continua a sfuggirmi il motivo del perché virologi e epidemiologici, vengano invitati in tv per confrontarsi sul Covid con… - armandopix : RT @MastriTina: Continua a sfuggirmi il motivo del perché virologi e epidemiologici, vengano invitati in tv per confrontarsi sul Covid con… -