Il Sassuolo è una macchina da gol | ecco un dato da record in Serie A

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Con le tre reti segnate segnati contro il Torino ilha stabilito un nuovoper laA, confermandosi unada gol Altra grande prestazione delche ieri ha ottenuto in pareggio in rimonta per 3-3 contro il Torino. La squadra di Roberto De Zerbi, come segnalato da Opta, ha segnato almeno tre gol in 10 partite dalla ripresa dello scorso campionato diA a oggi, più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei nel periodo. Leggi su Calcionews24.com