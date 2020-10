Gregoraci e Bettarini? Escono gli altarini, “un’amicizia speciale” (Di sabato 24 ottobre 2020) Bomba su bomba, gossip su gossip. Al centro c’è sempre lei, Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini nuovo concorrente del GF Vip da lunedi 26 ottobre. Notizie che infiamma ancora una volta la puntata di Mattino 5, il programma del mattino di Federica Panicucci “L’ingresso di Bettarini non è causale, perchè con Elisabetta c’è stata un bella amicizia … Quando lavoravano insieme a Buona Domenica, io ero opinionista, ho visto quanta complicità c’era tra loro due”. La regina del Grande Fratello Vip, infatti, era la protagonista di una succosa indiscrezione di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che ha commentato l’imminente ingresso di Stefano Bettarini nella casa. Un ingresso che avrebbe un significato ben preciso: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Bomba su bomba, gossip su gossip. Al centro c’è sempre lei, Elisabettae Stefanonuovo concorrente del GF Vip da lunedi 26 ottobre. Notizie che infiamma ancora una volta la puntata di Mattino 5, il programma del mattino di Federica Panicucci “L’ingresso dinon è causale, perchè con Elisabetta c’è stata un bella amicizia … Quando lavoravano insieme a Buona Domenica, io ero opinionista, ho visto quanta complicità c’era tra loro due”. La regina del Grande Fratello Vip, infatti, era la protagonista di una succosa indiscrezione di Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che ha commentato l’imminente ingresso di Stefanonella casa. Un ingresso che avrebbe un significato ben preciso: ...

ela88795088 : @sasina85 Vogliono tenere dentro la gregoraci almeno fino a venerdì , perché entra bettarini che ha avuto una storia con lei credo - breakingnewsit : TT: Elisabetta, Gregoraci, Ma Bettarini, Antonella Elia, Mariateresa, fanpage, Zorzi e SONO NERA. - Rominacont95 : Questo poteva essere il #GFVIP più bello di sempre! invece da adesso non lo sarà più perché fanno di tutto per salv… - marina_estati : @AlexaBarbarino Lunedì non possono perdere l'incontro la Bettarini e la Gregoraci - Mony6910 : NELLE PROX PUNTATE FUORI ZELLETTA GREGORACI ENOK SUBITO E BETTARINI APPENA ENTRA!! ?????????????#GFVIP -