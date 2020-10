Grande Fratello VIP 5, Mario Balotelli e la battuta squallida su Dayane Mello: costretto alle scuse (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Mario Balotelli, ospite del Grande Fratello VIP 5 ieri sera, ha fatto una battuta agghiacciante su Dayane Mello ma il pubblico non ha perdonato: è stato costretto alle scuse in diretta. La battuta squallida di Mario Balotelli all'indirizzo di Dayane Mello ha gelato il pubblico del Grande Fratello Vip 5 ma non è passata sotto silenzio attraverso la gogna dei social: il calciatore si è rivolto alla modella in modo sessualmente allusivo. La frase è stata stigmatizzata da Alfonso Signorini solo dopo le proteste degli spettatori. L'ingresso di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020), ospite delVIP 5 ieri sera, ha fatto unaagghiacciante suma il pubblico non ha perdonato: è statoin diretta. Ladiall'indirizzo diha gelato il pubblico delVip 5 ma non è passata sotto silenzio attraverso la gogna dei social: il calciatore si è rivolto alla modella in modo sessualmente allusivo. La frase è stata stigmatizzata da Alfonso Signorini solo dopo le proteste degli spettatori. L'ingresso di ...

