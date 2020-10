Genoa-Inter | le pagelle | Rovella ha un futuro | 6 | 5; Darmian da 7

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte ledi Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

DiMarzio : #Inter, secondo tampone negativo per #Hakimi - Inter : ??? | MATCH REPORT Un lungo lavoro ai fianchi dell'avversario, poi i colpi del ko firmati da #Lukaku e #DAmbrosio!… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - k_apolo_92 : Atalanta 1 - 3 Sampdoria Genoa 0 - 2 Inter SS Lazio 2 - 1 Bologna #SerieA - GM03571487 : 2020-21 (5a - 24-10-2020) Genoa-INTER 0-2 - Commento -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Inter

Tra i nerazzurri Conte rilancia Eriksen titolare in campionato e conferma Darmian come vice di Hakimi, seduto in panchina dopo i due tamponi al Coronavirus negativi. Passata la sfuriata nerazzurra, il ...Genoa-Inter 0-2 (Lukaku 64', D'Ambrosio 79') Dopo la sconfitta nel derby e il faticoso pareggio contro il Borussia Mönchengladbach, l’Inter riassapora il gusto della vittoria. A Marassi ...