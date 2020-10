Genoa-Inter diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di sabato 24 ottobre 2020) Genoa-Inter si gioca oggi, sabato 24 ottobre 2020 alle 18.00 a Marassi. Padroni di casa reduci dalle note vicende coronavirus che hanno avvolto l'ambiente Grifone. Ospiti che dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in Champions League puntano a trovare i tre punti.Genoa-Inter, le probabili formazionicaption id="attachment 1029929" align="alignnone" width="735" Inter (getty images)/captionFormazioni praticamente certe per entrambe le squadre. I padroni di casa del Genoa scenderanno in campo con Perin tra i pali. Difesa a tre con Bani, Zapata e Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra in mezzo al campo. L'ex Pandev con Pjaca in attacco. L'Inter si affida ad Handanovic in porta. D’Ambrosio, De Vrij e il ritrovato Bastoni in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020)si gioca, sabato 24 ottobre 2020 alle 18.00 a Marassi. Padroni di casa reduci dalle note vicende coronavirus che hanno avvolto l'ambiente Grifone. Ospiti che dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in Champions League puntano a trovare i tre punti., le probabili formazionicaption id="attachment 1029929" align="alignnone" width="735"(getty images)/captionFormazioni praticamente certe per entrambe le squadre. I padroni di casa delscenderanno in campo con Perin tra i pali. Difesa a tre con Bani, Zapata e Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Radovanovic, Czyborra in mezzo al campo. L'ex Pandev con Pjaca in attacco. L'si affida ad Handanovic in porta. D’Ambrosio, De Vrij e il ritrovato Bastoni in ...

