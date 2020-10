Covid | Cannavacciuolo tuona contro nuovo lockdown | lo sfogo dello chef

Leggi su meteoweek

(Di sabato 24 ottobre 2020) Lonon ci sta. Ad un altro ipoteticodice no con fermezza. Ecco le sue motivazioni. Loè certo che unsarebbe catastrofico per i ristoratori Antonino non si è risparmiato. Di fatto è una persona sincera che dice sempre la sua. Così anche in tema di misure restrittive, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.