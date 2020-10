Coronavirus: pesa ’emergenza scuola’, a rischio stop a concorsi in Dpcm (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Sembra destinata a saltare la norma che sospende concorsi pubblici e privati. A quanto apprende l’Adnkronos, al momento la norma sarebbe stata depennata dal Dpcm. E, salvo sorprese, non dovrebbe rientrare. Ci sarebbero stati contrasti, nelle ultime ore, anche per le ripercussioni sul concorso per la scuola, vista la necessità di docenti nelle aule italiane. “Il concorso sulla scuola – rivela una fonte presente al tavolo della riunione tra Conte e la maggioranza sul Dpcm – andrà avanti, questa è una certezza”. L'articolo Coronavirus: pesa ’emergenza scuola’, a rischio stop a concorsi in Dpcm MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Sembra destinata a saltare la norma che sospendepubblici e privati. A quanto apprende l’Adnkronos, al momento la norma sarebbe stata depennata dal. E, salvo sorprese, non dovrebbe rientrare. Ci sarebbero stati contrasti, nelle ultime ore, anche per le ripercussioni sul concorso per la scuola, vista la necessità di docenti nelle aule italiane. “Il concorso sulla scuola – rivela una fonte presente al tavolo della riunione tra Conte e la maggioranza sul– andrà avanti, questa è una certezza”. L'articolo’emergenza scuola’, ainMeteoWeb.

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Sembra destinata a saltare la norma che sospende concorsi pubblici e privati. A quanto apprende l'Adnkronos, al momento la norma sarebbe stata depennata dal Dpcm. E, salvo ...

Campania in lockdown, De Luca: «Basta mezze misure, chiudiamo tutto subito»

Dai 1.500 dei giorni scorsi si balza ai 2.280 censiti ieri dall'unità di crisi. Numeri da paura per la Campania, e il governatore Vincenzo De Luca annuncia il lockdown ...

Dai 1.500 dei giorni scorsi si balza ai 2.280 censiti ieri dall'unità di crisi. Numeri da paura per la Campania, e il governatore Vincenzo De Luca annuncia il lockdown ...