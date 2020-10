Conte e il nuovo Dpcm | bar e ristoranti verso la chiusura alle 18

(Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Dopo l’idea di dover ricorrere a unper contrastare la nuova ondata, ecco che il Decreto inizia a prendere forma con le prime indiscrezione. Il premierè al lavoro per stabile una nuova linea comportamentale che non sia propriamente un lockdown ma possa essere abbastanza restringente: per il presidente c’è da evitare unatotale, sarebbe nefasta, ma resta la necessità di essere ancora più stringenti nelle imposizioni. In quella che è solo una bozza, figlia di indiscrezioni, e quindi passibile di modifiche e di aggiunte, si andrà a toccare l’aspetto degli spostamenti e le frequentazioni dei servizi di ristorazione. Partendo proprio da quest’ultimo campo, l’intenzione sarebbe quella di chiudere i servizi di ...

In attesa del nuovo Dpcm, che proverà probabilmente allineare tutti i provvedimenti entrati in vigore localmente per frenare la diffusione dei contagi da coronavirus, le Regioni si sono mosse in ordin ...Il nuovo Dpcm prevede coprifuoco, palestre e centri commerciali chiusi. Oggi, dopo un nuovo confronto con le Regioni, Conte potrebbe riunire i capi delegazione per condividere le nuove restrizioni. Si ...