Cibo | vino e lusso

How Income Inequality Has Erased Your Chance to Drink the Great Wines – The New York Times, 22 ottobre Eric Asimov, di professione critico del vino, ha spesso la capacità di mettere sul tavolo questioni di grande rilevanza e di affrontarle con una brillantezza fuori dal comune. D'altronde scrive sul New York Times, direte voi. Resta il fatto che chi scrive su testate altrettanto prestigiose non si era mai dedicato a una critica così netta, chiara, argomentata e radicale della speculazione sui prezzi dei grandi vini (perlopiù francesi, borgognoni o bordolesi), o sulla loro crescita esponenziale alla fonte (in cantina). Un fenomeno ben noto a giornalisti e appassionati, deprecato qui e là, sovente però con argomentazioni un po' zoppe. In questo articolo Asimov chiude il cerchio egregiamente: sottolineando come i prezzi ...

La chiusura anticipata alle 18,00 della ristorazione con il crollo delle attività di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e pizzerie ha un effetto negativo a cascata sull’agroalimentare ...

