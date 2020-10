15enne si getta dal terzo piano dopo un litigio in famiglia

(Di sabato 24 ottobre 2020) Una quindicenne è scomparsaessersita daldi una palazzina a Montespertoli . La notizia, riportata dal quotidiano La Nazione, ha sconvolto tutta la comunità. Il fatto sarebbe accaduto in seguito ad una lite con la madre per motivi legati probabilmente al percorso scolastico dell'adolescente.

Una quindicenne è scomparsa dopo essersi gettata dal terzo piano di una palazzina a Montespertoli. La notizia, riportata dal quotidiano La Nazione, ha sconvolto tutta la comunità. Il fatto sarebbe ...Un diverbio dopo il quale, in maniera repentina, ha preso la porta di camera, ha aperto la finestra e si è gettata di sotto ... disperati i tentativi messi in atto per salvare la vita alla 15enne.