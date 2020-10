Zampa: "La scuola resterà aperta, turni per le superiori" (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Sono certa che la scuola si riesce a tenerla aperta. Anche lì serve uno sforzo. I giovani delle superiori ad esempio non si capisce perché non possano entrare a turni magari nel pomeriggio o nella tarda mattinata per evitare che sui trasporti salgano tutti insieme”. E’ quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Sono certa che lasi riesce a tenerla. Anche lì serve uno sforzo. I giovani dellead esempio non si capisce perché non possano entrare amagari nel pomeriggio o nella tarda mattinata per evitare che sui trasporti salgano tutti insieme”. E’ quanto ha affermato il sottosegretario alla Salute Sandraa InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

