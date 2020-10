Viabilità Roma Regione Lazio del 23-10-2020 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 23 OTTOBREORE 19:05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO PARTIAMO DAL RACCORDO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E APPIA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA PASSIAMO SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE è LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SEMPRE PER UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E PIAZZA IRNERIO IN DIREZIONE CENTRO PER I CANTIERI ATTIVI SI STA IN CODA SULLAFIUMICINO ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’ EUR PARLIAMO DELLO SCIOPERO DI OGGI DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLE RETI GESTITE DA ATAC, COTRALTPL ...