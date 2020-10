Traffico Roma del 23-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione in studio Gianfranco Bellomo rallentamenti in via Ostiense a causa di un incidente in prossimità di via degli Argonauti direzione centro altri incidenti segnalanti della polizia locale zona Case Rosse che sta provocando code tra viale del Tecnopolo e via di Salone nelle due direzioni Lungotevere dei Mellini con rallentamenti verso via Pietro Cossa in zona Vaticano coda in via di Porta pertusa per l’incidente presso via Aurelia in via Prenestina con i rallentamenti altezza di via Aristide Staderini passiamo sul Celeste con le cose perverso San Giovanni da via Prenestina a viale Castrense all’Eur per lavori di potatura ancora chiusa alvia Oceano Atlantico tra via Cesare Pavese e piazzale venticinque marzo 1957 in direzione di via Cristoforo ...