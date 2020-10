"Se la situazione peggiora, ci saranno altri scenari". Fontana fa da apripista per le altre regioni: lockdown? Più che possibile (Di venerdì 23 ottobre 2020) Attilio Fontana non esclude nulla, neppure un nuovo lockdown. Il governatore della Lombardia teme i numeri del bollettino degli ultimi giorni e per questo mette le mani avanti: ''Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l'impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso''. Fontana, che ha risposto a Sky Tg24, in merito a un blocco totale del Paese ha ammesso: "Ci sono 'valutazioni di carattere squisitamente tecnico. Noi siamo in contatto costante con il nostro comitato tecnico, con il comitato ristretto che valuta i numeri e giorno dopo giorno cerchiamo di mettere in pratica quelli che sono i provvedimenti, che loro ci consigliano e che sono i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Attilionon esclude nulla, neppure un nuovo. Il governatore della Lombardia teme i numeri del bollettino degli ultimi giorni e per questo mette le mani avanti: ''Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l'impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso''., che ha risposto a Sky Tg24, in merito a un blocco totale del Paese ha ammesso: "Ci sono 'valutazioni di carattere squisitamente tecnico. Noi siamo in contatto costante con il nostro comitato tecnico, con il comitato ristretto che valuta i numeri e giorno dopo giorno cerchiamo di mettere in pratica quelli che sono i provvedimenti, che loro ci consigliano e che sono i ...

