Reggio Emilia-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di sabato 24 ottobre 2020) Unahotels Reggio Emilia e Germani Brescia scendono sul parquet del PalaBigi nell’anticipo della quinta giornata di Serie A1 2020/2021. Dopo la vittoria contro la Virtus Bologna, gli Emiliano vogliono proseguire con il piede giusto in una stagione dove l’obiettivo è il raggiungimento dei playoff. Determinati a raggiungere lo stesso traguardo i lombardi che dopo aver perso le prime due gare del campionato sono riusciti a risollevarsi con altrettanti successi. Sabato 24 ottobre alle ore 20.30 inizierà la contesa che potrete vedere in diretta streaming su Eurosport Player. Sabato 24 ottobre, Ore 20.30 –Unahotels Reggio Emilia-Germani Brescia (Eurosport ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Unahotelse Germaniscendono sul parquet del PalaBigi nell’anticipo della quinta giornata diA1. Dopo la vittoria contro la Virtus Bologna, glino vogliono proseguire con il piede giusto in una stagione dove l’obiettivo è il raggiungimento dei playoff. Determinati a raggiungere lo stesso traguardo i lombardi che dopo aver perso le prime due gare del campionato sono riusciti a risollevarsi con altrettanti successi. Sabato 24 ottobre alle ore 20.30 inizierà la contesa che potrete vedere insu Eurosport Player. Sabato 24 ottobre, Ore 20.30 –Unahotels-Germani(Eurosport ...

Radio3tweet : Per scoprire di che materia sono fatte le storie, che sapore ha un'insalata di favole o cosa succederebbe se a Regg… - massimobitonci : Le nostre città sono orami sotto il controllo delle #BabyGang! Il Governo Conte/Lamorgese che fa: cancella i decre… - antoniopalmieri : Monsignor Massimo Camisasca è nato nella mia parrocchia, a #Milano. Questo conta solo per me. Per tutti credo valga… - Giulio_Nosotti : @MarcoVerduz Va bene anche Reggio Emilia, le teste quadre possono essere escluse - not_Jaywilliams : @roseohara78 Spiace anche a me, che il legame di sangue più a sud che ho è a Reggio Emilia, ma è assolutamente cosi… -