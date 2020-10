Paolo Brosio | coppie gay come coppie etero? “Se questo è quello che vuole il Papa io rabbrividisco”

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 ottobre 2020)purtroppo non è ancora entrato al Grande Fratello Vip e permotivo AdnKronos ha ben pensato di chiamarlo per chiedergli un commento a riguardo sulla recente dichiarazione diFrancesco, che si è detto apertamente favorevole alle unioni civili. Le unioni civili nel nostro paese sono ormai legge da oltre quattro anni e nonostante un tempo la destra fece di tutto per ostacolarle parlando di attacco alla famiglia tradizionale e pensioni in crisi a causa della reversibilità che si sarebbero intascata i gay, ora sembrerebbe averle accettate (anche perché le famiglie tradizionali non sono state attaccate e le pensioni continuano ad esserci). Tuttavia la comunità LGBT+ per farsi pienamente accettare dalla nostra società deve ancora faticare, perché ...