Napoli in rivolta contro l’ordinanza di De Luca: 2 arresti e 2 poliziotti contusi (Di sabato 24 ottobre 2020) A Napoli due 32enni, entrambi del quartiere Vasto e con precedenti di polizia per droga e porto d'armi improprie, sono stati arrestati dalla polizia dopo gli scontri della tarda serata di ieri. I reati loro contestati sono resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Due, invece, i poliziotti rimasti contusi: uno a una gamba e un altro a una mano. Problemi all'udito, a causa dell'esplosione ravvicinata di un petardo, per un militare dell'Esercito. Le indagini continuano, anche grazie alla visione delle numerose immagini registrate nel corso della guerriglia urbana scoppiata dopo le 23 soprattutto nelle zone a ridosso di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Centinaia di persone, soprattutto giovani, si sono riversate in strada a Napoli per manifestare contro l'annunciato lockdown di cui ha ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 ottobre 2020) Adue 32enni, entrambi del quartiere Vasto e con precedenti di polizia per droga e porto d'armi improprie, sono stati arrestati dalla polizia dopo gli scontri della tarda serata di ieri. I reati loro contestati sono resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Due, invece, irimasti: uno a una gamba e un altro a una mano. Problemi all'udito, a causa dell'esplosione ravvicinata di un petardo, per un militare dell'Esercito. Le indagini continuano, anche grazie alla visione delle numerose immagini registrate nel corso della guerriglia urbana scoppiata dopo le 23 soprattutto nelle zone a ridosso di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Centinaia di persone, soprattutto giovani, si sono riversate in strada aper manifestarel'annunciato lockdown di cui ha ...

BentivogliMarco : Immancabili molti giornali online a chiamare 'rivolta' un'operazione organizzata da fascisti e camorra. leggete i… - fanpage : ?? Ultim'ora Parte la rivolta a Napoli, in centinaia in strada contro il coprifuoco. Le immagini dal centro della ci… - Adnkronos : Forza Nuova: 'Noi in strada a Roma, da Napoli partita la rivolta' - Retedellereti : RT @AlleracNicola: @m_ioia @Simo_Fiore @CominciaAdesso eh i toni parliamo di uno che è riuscito a sfuggire all'inchiesta sulla stazione di… - QLexPipiens : RT @Zziagenio78: Ma come faceva mezzo Twitter dopo poco dalla rivolta di Napoli a sapere esattamente chi erano i rivoltosi, perché protesta… -