MPS | concluso periodo esercizio Diritto Recesso e Vendita

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Banca MPS comunica che, in data 20 ottobre 2020, è scaduto il termine per l’deldispettante agli azionisti di MP in relazione all’operazione di scissione parziale non proporzionale in favore di AMCO – Asset Management Company, con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di MPS diversi dal MEF, approvata dall’assemblea degli azionisti della Banca in data 4 ottobre 2020. Nella stessa data è scaduto anche il termine per l’deldispettante agli azionisti di MPS che non abbiano concorso – in quanto assenti, astenuti o dissenzienti – alla delibera di approvazione della Scissione. Sulla base delle dichiarazioni didel ...