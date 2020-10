Lombardia: la prima notte di coprifuoco a Milano (Di venerdì 23 ottobre 2020) La prima notte di coprifuoco in Lombardia: per contenere la seconda ondata di contagi, dalle 11 alle 5 del mattino, attività ristorative chiuse e divieto di circolazione per le strade. Ecco come si presenta Milano. Blogo.it. Leggi su blogo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ladiin: per contenere la seconda ondata di contagi, dalle 11 alle 5 del mattino, attività ristorative chiuse e divieto di circolazione per le strade. Ecco come si presenta. Blogo.it.

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia prima Coronavirus, news. Lombardia: prima notte di chiusura. Da stasera anche in Campania. LIVE Sky Tg24 Prima notte di coprifuoco, Milano deserta: le immagini

I Navigli, Corso Como e altri luoghi della movida completamente deserti non si vedevano a Milano dai tempi del lockdown: il capoluogo lombardo ha vissuto la prima notte di coprifuoco e le immagini son ...

Torino, si scontrano due tram della linea 10 in corso Potenza

Due tram della linea 10 si sono scontrati questa mattitna intorno alle 8 in corso Potenza nel tratto compreso tra corso Lombardia e via Lucento. L'incidente è stato causato, secondo i primi accertamen ...

