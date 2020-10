Le navi invisibili d’Israele sono pronte alla consegna

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Heil HaYam HaYisraeli è il nome della Marina militare israeliana che attualmente è operativa nel Mar Rosso e nel Mediterraneo. Le origini della sua fondazione riconducono, probabilmente, all’epoca del “movimento di revisione sionista” sotto la guida del suo leader Ze’ev Jabotinskij. Nel 1923, quest’ultimo, fondò e diresse il movimento Betar a Riga, in Lettonia ed in … Led’IsraeleInsideOver.

Anaclet53896600 : @Leo70351583 @funk84gl @stanzaselvaggia Basta non farli partire... 'come'? Con Salvini erano calati gli sbarchi 're… -

Ultime Notizie dalla rete : navi invisibili

Vita

I fenomeni migratori che riguardano l’Europa presentano caratteristiche differenti rispetto a quelli del passato più e meno recente: analizzarne le molteplici sfaccettature, classificare ed interpreta ...Il Premio Nobel per la Pace 2019 è andato, non al presidente Trump come la destra repubblicana Usa sperava, ma al World Food Program, organizzazione umanitaria che sfama 97 milioni di esseri umani, su ...