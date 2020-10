La Cooperazione lombarda protagonista in agricoltura nella transizione digitale | in un anno blockchain al +111%

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Al centro del convegno “Filiere agroalimentari e innovazione: Cooperative e Regione Lombardia a confronto” il convegno il tema della tracciabilità delle filiere e della tecnologia, come strumento chiave per rendere da una parte più efficienti le filiere (potendo controllare in modo istantaneo tutti i processi produttivi) e dall'altro garantire maggiore trasparenza per poter meglio comunicare con il consumatore che è sempre più attento e consapevole rispetto alle scelte d'acquisto. Anche perché oggi le filiere agroalimentari si trovano davanti a numerose sfide da affrontare: impatto su clima e ambiente, tutela della redditività e competitività delle aziende, qualità dei prodotti e la trasparenza delle filiere. Ed ecco che il mondo delche può dare una mano ...