Il Questore di Salerno | “Pronti alla chiusura ma non chiamatela coprifuoco” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prima un comitato per la sicurezza e l’Ordine pubblico inconferenza, presieduto dal prefetto diFrancesco Russo. Poi, subito dopo, un comitato tecnico interforze, coordinato daldi, Maurizio Ficarra. Così il Comune capoluogo e l’intero territorio provinciale disi preparano a gestire la nuova ordinanza die di stopmobilità prevista da questa sera alle 23. “Però per favore noncoprifuoco, un termine che ricorda altri generi di iniziative che non sono piacevoli da ricordare” dice ilrispondendo su come le forze dell’ordine si stanno ...