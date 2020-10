Il lampeggiante acceso e in macchina la cocaina: denunciato (Di venerdì 23 ottobre 2020) denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato fermato un 42enne avvocato, segnalato pure per possesso di cocaina. Una storia incredibile che è giunta ad una conclusione con la denuncia del protagonista: una pattuglia della Polizia di Stato ha denunciato un avvocato di 42 anni padovano per detenzione ed utilizzo di dispositivo lampeggiante a luce blu. Nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020)dalla Polizia di Stato dopo essere stato fermato un 42enne avvocato, segnalato pure per possesso di. Una storia incredibile che è giunta ad una conclusione con la denuncia del protagonista: una pattuglia della Polizia di Stato haun avvocato di 42 anni padovano per detenzione ed utilizzo di dispositivoa luce blu. Nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Gazzettino : Avvocato 40enne gira in auto con il #lampeggiante blu acceso: «E' per gli spacciatori». - raffaello12 : @matteosalvinimi Ma.. Non discuto sull'utilità.. Ma pronti a tutto per una volta che possono correre con un aggeggi… -

Ultime Notizie dalla rete : lampeggiante acceso Il lampeggiante acceso e in macchina la cocaina: denunciato MeteoWeek Il lampeggiante acceso e in macchina la cocaina: denunciato

con posizionato ed acceso sopra il tettuccio (lato conducente) un dispositivo lampeggiante di colore blu. Incuriositi da tale circostanza, i poliziotti hanno pedinato per un tratto la macchina, ...

Avvocato 40enne gira in auto con il lampeggiante blu acceso: «E' per gli spacciatori». Nel porta oggetti la sorpresa

PADOVA - Un avvocato quarantenne è stato denunciato dalla Squadra Mobile di Padova per detenzione ed utilizzo di dispositivo lampeggiante a luce blu. Giovedì sera verso le 23, ...

con posizionato ed acceso sopra il tettuccio (lato conducente) un dispositivo lampeggiante di colore blu. Incuriositi da tale circostanza, i poliziotti hanno pedinato per un tratto la macchina, ...PADOVA - Un avvocato quarantenne è stato denunciato dalla Squadra Mobile di Padova per detenzione ed utilizzo di dispositivo lampeggiante a luce blu. Giovedì sera verso le 23, ...