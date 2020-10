Il delta del Gange visto dallo spazio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si estende per diecimila chilometri quadrati, aggiudicandosi il titolo di più ampio delta fluviale del pianeta: è la foce del Gange, a cavallo tra il Bangladesh e lo stato del Bengala occidentale, in India. Il fiume è un’importantissima fonte di nutrimento per i territori circostanti, e termina il suo percorso nel Golfo del Bengala, la baia più grande del mondo. È qui che le acque torbide dell’enorme corso d’acqua si mescolano con le acque di colore più scuro dell’Oceano Indiano. Le potete vedere in questa immagine, uno scatto di una delle sonde Sentinel dell’Agenzia spaziale europea, satelliti che osservano costantemente il nostro pianeta dall’alto. E sì, quello in alto e carico di neve è l’Himalaya, dove il Gange ha ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si estende per diecimila chilometri quadrati, aggiudicandosi il titolo di più ampiofluviale del pianeta: è la foce del, a cavallo tra il Bangladesh e lo stato del Bengala occidentale, in India. Il fiume è un’importantissima fonte di nutrimento per i territori circostanti, e termina il suo percorso nel Golfo del Bengala, la baia più grande del mondo. È qui che le acque torbide dell’enorme corso d’acqua si mescolano con le acque di colore più scuro dell’Oceano Indiano. Le potete vedere in questa immagine, uno scatto di una delle sonde Sentinel dell’Agenzia spaziale europea, satelliti che osservano costantemente il nostro pianeta dall’alto. E sì, quello in alto e carico di neve è l’Himalaya, dove ilha ...

