Guerriglia a Napoli contro il coprifuoco, dalla protesta ai tafferugli: aggrediti i giornalisti (Di sabato 24 ottobre 2020) Poteva essere una manifestazione pacifica e di protesta e invece si è trasformata in una vera e propria Guerriglia urbana. Questa sera a Napoli in migliaia si sono riversati in strada per protestare contro il coprifuoco che da questa sera è scattato in Campania. Scontri a Napoli Il raduno iniziale era in largo San Giovanni Maggiore, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 24 ottobre 2020) Poteva essere una manifestazione pacifica e die invece si è trasformata in una vera e propriaurbana. Questa sera ain migliaia si sono riversati in strada perreilche da questa sera è scattato in Campania. Scontri aIl raduno iniziale era in largo San Giovanni Maggiore, … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Guerriglia urbana a #Napoli, fumogeni contro sede Regione . Manifestanti no-lockdown bersagliano palazzo anche con… - fanpage : Ultim'ora È caos a Napoli, petardi e cariche contro le forze dell’ordine. È assalto ai Carabinieri - Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - DanBeraudo : RT @FraBaraghini: “Pezzi di Napoli rigettano il coprifuoco per il Covid : sono ultras, sono ristoratori, ma anche gruppi che sanno bene com… - Necerit : RT @antonellazacca4: Dopo #Napoli ci vuole la guerriglia delle partite iva di tutto il resto d'Italia No #Lockdown -