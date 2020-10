Grande Fratello Vip, "State esagerando": Matilde Brandi difende Elisabetta Gregoraci dopo il Videomessaggio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Matilde Brandi rompe il silenzio dopo il Videomessaggio che ha portato Caos nella Casa del Grande Fratello Vip, e difende Elisabetta Gregoraci. Leggi su comingsoon (Di venerdì 23 ottobre 2020)rompe il silenzioilche ha portato Caos nella Casa delVip, e

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LaPettegolah : RT @zerowidee: ma questi che ripetono ogni dieci secondi: 'sOnO v3nUto quA pEr viv3re seRenO!!' PRONTOOOOO SIETE AL GRANDE FRATELLO NON… - btsmyloveeee : RT @Sunuovigiorni: Tommaso: 'che poi questa cosa che state con me... Ma perché chi sono io?!“ Ma come Tommaso tu sei il Grande Fratello.… - indahgale : RT @zerowidee: ma questi che ripetono ogni dieci secondi: 'sOnO v3nUto quA pEr viv3re seRenO!!' PRONTOOOOO SIETE AL GRANDE FRATELLO NON… -