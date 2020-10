Grande Fratello Vip, lite furiosa nella notte tra Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Scoppia un pesante litigio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In attesa della nuova puntata aumenta la tensione tra i concorrenti. I protagonisti del battibecco sono stati l’influencer milanese Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Il motivo? Le parole di Matilde Brandi, recentemente eliminata. Zorzi non ha gradito l’atteggiamento dell’ex moglie di Flavio Briatore che aveva preso le difese della showgirl. La Gregoraci ha tuonato: “Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il c**o dalla mattina alla sera. Come ti permetti? Tu stai sempre a dirne tutti i colori di tutti. Tu te la prendi per le cose che ha detto a te, sii onesto”. In alto la FOTOGALLERY. Compleanno Morata, la dedica ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Scoppia un pesante litigio all’interno della casa delVip. In attesa della nuova puntata aumenta la tensione tra i concorrenti. I protagonisti del battibecco sono stati l’influencer milaneseed. Il motivo? Le parole di Matilde Brandi, recentemente eliminata.non ha gradito l’atteggiamento dell’ex moglie di Flavio Briatore che aveva preso le difese della showgirl. Laha tuonato: “Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il c**o dalla mattina alla sera. Come ti permetti? Tu stai sempre a dirne tutti i colori di tutti. Tu te la prendi per le cose che ha detto a te, sii onesto”. In alto la FOTOGALLERY. Compleanno Morata, la dedica ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - itsmc17 : RT @axxocean: SE AVESSI LA POSSIBILITÀ MANDEREI UN AEREO CON SCRITTO “ TOMMASO ZORZI SEI TU IL GRANDE FRATELLO “ FIRMANDOMI CON IL MIO NOME… - CalcioWeb : @GrandeFratello, lite furiosa nella notte tra #ElisabettaGregoraci e Tommaso Zorzi - - SandraLoPorto : @cupofcoffee__ @adryh310 @xntisocyal Se tu non passi la vita a guardare il grande fratello, cosa ne sai? -