Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck rischia l'eliminazione per colpa di un orologio? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Patrizia De Blanck potrebbe essere a rischio eliminazione perchè ha portato alcuni oggetti proibiti dal regolamento nella casa del Grande Fratello Vip 5, tra cui un orologio. Patrizia De Blanck potrebbe essere a rischio eliminazione dal Grande Fratello Vip 5: la contessa nella sua stanza ha un orologio e anche una bilancia, oggetti che non sono ammessi nella casa di Cinecittà. Il regolamento del Grande Fratello Vip vieta di portare all'interno della casa una serie di oggetti tra cui l'orologio. I concorrenti da sempre sopperiscono a questa mancanza con il timer del forno ma ieri il Grande ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020)Depotrebbe essere a rischioperchè ha portato alcuni oggetti proibiti dal regolamento nella casa delVip 5, tra cui unDepotrebbe essere a rischiodalVip 5: la contessa nella sua stanza ha une anche una bilancia, oggetti che non sono ammessi nella casa di Cinecittà. Il regolamento delVip vieta di portare all'interno della casa una serie di oggetti tra cui l'. I concorrenti da sempre sopperiscono a questa mancanza con il timer del forno ma ieri il...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - sunflowerloujs : Per quanto io sia dalla parte della stanza arancione, MTR e Guenda stanno camuffando il 'lui vuole vincere il grand… - Fire_fly__ : RT @sweetdrms_: Tommaso, fregatene, vinci il Grande Fratello. #GFVIP - sim_p4tica : non riesco più a mettere mi piace a tutti i tweet sul grande fratello e a seguirlo allo stesso tempo #GFVIP -