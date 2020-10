‘Grande Fratello Vip 5’, dodicesima puntata: commenti a caldo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, la dodicesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i commenti! L'articolo ‘Grande Fratello Vip 5’, dodicesima puntata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, ladella quinta edizione del GrandeVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i! L'articolo ‘GrandeVip 5’,proviene da Isa e Chia.

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - rainyzainy_ : RT @see_lallero: 23 ottobre 2017. Oggi, ma 3 anni fa. Serena Grandi vs. Corinne Clery. Da 'Grande Fratello VIP 2' su Canale 5. https://… - SMSNEWSOFFICIAL : venerdì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con #GrandeFratelloVip, il reality show prodott… - Monica95596385 : RT @Alessan37056383: 08 FEBBRAIO 2021 ALFONSO SIGNORINI:’’BENVENUTI ALL’ULTIMA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO VIP! COLLEGATEMI CON LA CASA PER… -