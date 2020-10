GF Vip | Adua Del Vesco | l’attrice è incinta? La notizia diventata virale

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Rimbalza su Twitter la news chepotrebbe essereIn queste ore rimbalza su Twitter unache èDelavrebbe chiesto al Grande Fratello un test di gravidanza. L’attrice avrebbe lamentato un ritardo e potrebbe esserci la possibilità che sia rimastaprima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.è fidanzata con Giuliano Condorelli, che è stato il suo primo amore. In ragazzo è anche andato a trovarla nella Casa durante una diretta a settembre scorso per incoraggiarla dopo che l’attrice ha rivelato delle cose importati della sua vita passata, dalle storie finte con Gabriel Garko e Massimiliano Morra all’agenzia Ares, da ...

Ormai è chiaro, al Grande Fratello Vip non mancano mai i colpi di scena. Infatti, durante la diretta su Mediaset Extra è stata intercettata una chiacchierata tra due inquiline in cui parlavano di un t ...Test di gravidanza nella casa del GF Vip, Adua Del Vesco ha un ritardo. Adua avrebbe confidato a Dayane Mello di avere un ritardo. “ Mi sento incinta “, avrebbe esclamato Adua Del Vesco dopo essere to ...