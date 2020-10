De Luca annuncia: “In Campania lockdown per un mese” (VIDEO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) De Luca fa il punto sul Covid 19 in Campania sottolineando che “siamo a un passo dalla tragedia. Pronti a chiudere tutto in tempi brevissimi”. Sulle scuole: “Ho ascoltato affermazioni stupide ed irresponsabili”. Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, annuncia un imminente lockdown regionale, invitando il governo … Leggi su 2anews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Defa il punto sul Covid 19 insottolineando che “siamo a un passo dalla tragedia. Pronti a chiudere tutto in tempi brevissimi”. Sulle scuole: “Ho ascoltato affermazioni stupide ed irresponsabili”. Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della, Vincenzo Deun imminenteregionale, invitando il governo …

