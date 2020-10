Covid, secondo un recente studio c’è un legame tra virus e coaguli di sangue (Di venerdì 23 ottobre 2020) Uno studio pubblicato sull’European Review for Medical and Pharmacological Sciences e condotto dall’azienda ospedaliera di Alessandria indaga sul legame tra la polmonite da Covid-19 e l’aumento di episodi di tromboembolismo venoso, ovvero la formazione di un coagulo di sangue all’interno di un vaso. Eseguito in maniera multidisciplinare, lo studio ha esaminato i casi in pazienti ricoverati nella Terapia Intensiva dell’azienda ospedaliera affetti da sindrome da distress respiratorio acuto, correlata al Covid-19. Registrata un’alta prevalenza di eventi tromboembolici nei primi 62 pazienti ricoverati durante la prima ondata della pandemia. Undici le diagnosi di embolia polmonare e una di trombosi venosa profonda. Per lo studio, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Unopubblicato sull’European Review for Medical and Pharmacological Sciences e condotto dall’azienda ospedaliera di Alessandria indaga sultra la polmonite da-19 e l’aumento di episodi di tromboembolismo venoso, ovvero la formazione di un coagulo diall’interno di un vaso. Eseguito in maniera multidisciplinare, loha esaminato i casi in pazienti ricoverati nella Terapia Intensiva dell’azienda ospedaliera affetti da sindrome da distress respiratorio acuto, correlata al-19. Registrata un’alta prevalenza di eventi tromboembolici nei primi 62 pazienti ricoverati durante la prima ondata della pandemia. Undici le diagnosi di embolia polmonare e una di trombosi venosa profonda. Per lo, ...

LegaSalvini : VERGOGNOSO, L'EUROPA FACCIA CHIAREZZA! Secondo le ultime indiscrezioni filtrate da Bruxelles, l’Istituto di virolo… - RegioneLazio : #Covid - La Regione Lazio, secondo i dati della Protezione Civile di ottobre, risulta essere la prima Regione Itali… - wireditalia : Nel caso di un secondo lockdown, evita i negazionisti, ritaglia spazi sicuri per sentirti protetto, dedica alle new… - Fen_church : RT @Sarita_Libre: In questo momento di allucinante crisi economica, ci tocca pagare 4 MILIARDI E MEZZO DI EURO per il 'look' delle nostre F… - michele150381 : @FmMosca no..anche perche il tampon non dà risposta sicura nemmeno sul covid.. figurati se riesce a definire la dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid secondo Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Covid, il direttore degli ospedali di Parigi: 'Seconda ondata peggio della prima. In terapia intensiva diversi giovani'

Intervenuto a Bfm-Tv, ha confermato l'annullamento dei giorni di ferie che erano stati concordati a una parte personale sanitario nei mesi scorsi per le festività di Ognissanti. Altri dipendenti - ha ...

Covid Lombardia, altri 4916 casi e 7 morti

Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono 36.963 i tamponi effettuati, per un rapporto dei nuovi positivi sui tamponi eseguiti pari al 13,2%. Rispetto a ieri si contano 7 morti in più , per ...

Intervenuto a Bfm-Tv, ha confermato l'annullamento dei giorni di ferie che erano stati concordati a una parte personale sanitario nei mesi scorsi per le festività di Ognissanti. Altri dipendenti - ha ...Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sono 36.963 i tamponi effettuati, per un rapporto dei nuovi positivi sui tamponi eseguiti pari al 13,2%. Rispetto a ieri si contano 7 morti in più , per ...