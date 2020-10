Covid | aumento dei casi nei quartieri più svantaggiati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Piove sul bagnato. Che un’epidemia porti con sé numerosi altri problemi è un dato di fatto, così come è scontato che a pagarne il prezzo maggiore siano le classi più svantaggiate. Da questo punto di vista, Napoli non fa eccezione. Un recente studio condotto dal Comune di Napoli, in collaborazione con l’Università Luigi Vanvitelli, mostra un quadro desolante della situazione partenpea. Stando a quanto emerge dall’osservazione epidemiologica dei dati della Città di Napoli, condotta dall’equipe di statistica medica del Prof. Signoriello, ipiù poveri sono quelli in cui ci si contrae più facilmente il coronavirus. Le cause sono da addebitare ad una maggiore promiscuità familiare e condizioni di vita difficili che rendono ...