Cento scienziati a Mattarella e al premier | ' Misure drastiche in 2-3 giorni'

giusmo1 : Cento scienziati scrivono a Conte e Mattarella: 'Subito misure drastiche' - LaStampa : Coronavirus, cento scienziati scrivono a Conte e Mattarella: “Subito misure drastiche” - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: Appello di oltre cento scienziati a #Mattarella e #Conte. Servono misure drastiche nei prossimi 2-3 giorni. A breve l'e… - Insgaet : Cento scienziati scrivono a Conte e Mattarella: 'Subito misure drastiche' - la Repubblica - eluccellini : RT @CesareSacchetti: 100 'accademici' scrivono a Mattarella:'prendere misure drastiche o sarà strage.' Questa è l'università italiana. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Cento scienziati

Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: è l’appello lanciato da oltre cento scienziati al presidente della Repubblica, Sergio ...Circa una settimana fa il presidente della Regione Nello Musumeci aveva preso di mira i dipendenti regionali, definendoli anziani e improduttivi, non funzionali a rendere efficiente la macchina regio ...