Brasile, i convocati di Tite per Venezuela e Uruguay: presenti Danilo e Arthur (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ct della Nazionale Brasiliana, Tite, ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 contro Venezuela e Uruguay, rispettivamente in programma il 13 e il 17 novembre. Nell’elenco figurano soltanto due calciatori che militano attualmente nel campionato di Serie A, ovvero Arthur e Danilo della Juventus. Ecco la lista completa: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras); Difensori: Alex Telles (Manchester United), Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Renan Lodi (Atletico Madrid), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Psg), Rodrigo Caio (Flamengo), Thiago Silva (Chelsea); Centrocampisti: Arthur (Juventus), Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il ct della Nazionale Brasiliana,, ha diramato la lista deiper le gare di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 contro, rispettivamente in programma il 13 e il 17 novembre. Nell’elenco figurano soltanto due calciatori che militano attualmente nel campionato di Serie A, ovverodella Juventus. Ecco la lista completa: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras); Difensori: Alex Telles (Manchester United),(Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Renan Lodi (Atletico Madrid), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Psg), Rodrigo Caio (Flamengo), Thiago Silva (Chelsea); Centrocampisti:(Juventus), Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston ...

zazoomblog : Brasile i convocati di Tite per gli impegni di novembre: ci sono Danilo e Arthur - #Brasile #convocati #impegni… - clikservernet : Brasile, i convocati per gli impegni di novembre: solo 2 “italiani” - Noovyis : (Brasile, i convocati per gli impegni di novembre: solo 2 “italiani”) Playhitmusic - - sportface2016 : #Brasile, i convocati di #Tite per #Venezuela e #Uruguay: presenti #Danilo e #Arthur - junews24com : Convocati Brasile, le scelte di Tite: ci sono due bianconeri - -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile convocati Convocati Brasile, le scelte di Tite: ci sono due bianconeri Juventus News 24 Lazio, Luiz Felipe convocato dall’Under 23 brasiliana

Lazio, Luiz Felipe Ramos è stato convocato per i prossimi impegni del Brasile U23. Luiz Felipe Ramos Marchi è stato convocato dalla Seleção Olímpica del Brasile (Under 23). A comunicarlo è la Federaz ...

Brasile, i convocati di Tite per gli impegni di novembre: ci sono Danilo e Arthur

Il ct del Brasile, Tite, ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per gli impegni della Nazionale verdeoro ...

Lazio, Luiz Felipe Ramos è stato convocato per i prossimi impegni del Brasile U23. Luiz Felipe Ramos Marchi è stato convocato dalla Seleção Olímpica del Brasile (Under 23). A comunicarlo è la Federaz ...Il ct del Brasile, Tite, ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per gli impegni della Nazionale verdeoro ...